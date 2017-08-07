 3604 ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن للنصف الاول لعام 2017 م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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3604 ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن للنصف الاول لعام 2017 م

3604 ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن للنصف الاول لعام 2017 م
المناطق - حفر الباطن

بلغت احصائية مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن للنصف الأول لعام 2017 م للمواليد 3604 ولادة  حيث بلغ عدد المواليد الذكور 1760 مولود ، وبلغ عدد المواليد الإناث 1844 مولودة ، فيما بلغ عدد التوائم 34 حالة ، وحالة واحدة لإنجابه ثلاثة مواليد ، وبينت الإحصائية أن عدد المراجعات لقسم النساء بلغ  41814 مراجعة ، فيما بلغ عدد المنومين للأطفال (٩١٠٢)حالة ، وكان عدد المنومين للنساء (٥٠١٨) حالة ، في حين ان عدد مراجعي قسم الأطفال 106299 مراجع ، واجريت في المستشفى (360926) فحصاً مخبرياً

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