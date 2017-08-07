تثقيف فتيات الحضانة الاجتماعية بالرياض لتجهيزهن لافتتاح مشاريع تجارية مستقبليه

نظمت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام ” فلل الربوة ” التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامج ” واعيه للاستشارات القانونيه ” لمستفيدي الوزارة بالتعاون مع مكتب واعية للمحامات وجمعيه بنيان موجّه لنزيلات الدار من الفئة العمرية مابين 16 و 30 عاماً ،والذي يهدف الى تقديم الخدمات والاستشارات والثقافة القانونية لهن للارتقاء بمستوى ادراكهن ووعيهن فيما يتعلق بهذا الجانب لبناء مجتمع تنافسي ، والمساهمة في توفير الاستقرار الاسري للمرأة عامة ولهن على وجه الخصوص من خلال تقديم خدمة الارشاد والتوجيه لهن ولدعمهن ومساعدتهن على إقامة مشاريع تجارية مستقبليه حتى يكُنّ على دراية ومعرفة تامة بحقوقهن قبل قيامهن بابرام العقود .

وتخلل البرنامج نقاشا مفتوحا بين مديرة جمعية بنيان ندى البواردي ونزيلات الدار، وكلمات تتعلق بمضمون البرنامج قدمتها المحاميتان المتدربتان العنود حبش ومشاعل العسيري ، وسرد قصص نجاح عن طريق المدربات اريج المقبل وكريمه العنزي وشادن الهزاع ، اضافة الى عدة اركان وتوزيع بروشورات حول ورشه العمل الخاصه بالبرنامج .

وقد شهد البرنامج اقبالا من فتيات الدار اللاتي حرصن على المشاركة للاستفادة منه، وقدمن شكرهن لادارة الدار ولمن شارك في تنظيمه واعداده وتقديمه .

يُذكر ان دار الحضانة الاجتماعية تحرص على تنظيم واقامة العديد من البرامج وورش العمل المختلفة طيلة ايام العام ، سعياً منها لزيادة المخزون الثقافي والادراكي لفتياتها في جميع الامور “اجتماعيا وثقافيا وعلميا ودينيا”.