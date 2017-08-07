كشافة المملكة تبدأ مشاركتها في المنتدى الكشفي العالمي في قابالا الاذربيجانية

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مشاركتها في المنتدى الكشفي العالمي الثالث عشر للشباب المنعقد بمدينة قابالا في اذربيجان ، والذي يقام تحت شعار ” حلم … صدق … قانون ” ويشارك فيه أكثر من 200 شاب من مختلف الجمعيات الكشفية الوطنية حول العالم

وقد أشتمل برنامج الأمس على تدريب المشاركين على الحوار من أجل السلام الذي نظمته المنظمة العالمية للحركة الكشافة بالشراكة مع منظمة التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية، التي تعمل على صون السلام من خلال الحوار والاتصال ، حيث ركز التدريب على إظهار الحوار كأداة للتوفيق وبناء السلام ، بدلاً من استخدام أساليب العنف للوصول الى الهدف ، والذي تسعى من خلاله المنظمة الكشفية العالمية الى الهام الملايين من الشباب والشابات في جميع أنحاء العالم للعمل من أجل رؤية الكشافة. “الكشافة من أجل خلق عالم أفضل”. كما تعزز المبادرة الشباب والشابات كقادة للحياة في مجتمعاتهم وفي عالمهم.

وشارك الوفد الكشفي السعودي اليوم في جلسات خصصت للمواطنة النشطة والاستدامة والقيادة ، وسيناقشون في وقت لاحق أثر الكشافة على التغيرات العالمية في العالم .

ويدخل الشاب السعودي الجوال معاذ بن محمد النجيفان يوم غدٍ المنافسة مع 15 جوالاً آخر من 15 جمعية كشفية وطنية حول العالم، بهدف الفوز بعضوية اللجنة الاستشارية للشباب بالمنظمة الكشفية العالمية للفترة 2017 – 2020م .

يشار الى ان المنتدى الكشفي العالمي يعقد قبل المؤتمر الكشفي العالمي، كل ثلاث سنوات ويوفر فرصة لأعضاء شباب الكشافة العالمية لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه المكاتب الإحصائية الوطنية من منظور الشباب، وتدعى له الجمعيات الكشفية الوطنية الاعضاء بالمنظمة على ان تكون اعمار المرشحين مابين 18 و 26 سنة ، ويعتبر المنتدى العالمي للشباب الكشفي فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على مستوى العالم، حيث يطرح المنتدى توصياته على المؤتمر.

وتشارك الجمعية في هذا المنتدى بخمسة من الجوال هم : أحمد العبسي من جامعة الملك عبدالعزيز، ومعاذ النجيفان ومن لجنة التنمية في البديعة بالرياض، ومعاذ الحربي من جامعة طيبة، وعبدالله الهوساوي من جامعة أم القرى ، وسعود المهيزع من كلية الجبيل الصناعية .

وكان الوفد قد تلقى اتصالاً من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، دعاهم الى الحرص على تمثيل الوطن خير تمثيل ، والحرص على الاضطلاع بالدور والقيام بالمهام والمسئوليات التي من أجلها تم ترشيحهم لهذه المناسبة، و الى أهمية ان يكون المشاركين نماذج مضيئة لشباب الوطن ، وخير سفراء ممثلين لهم وأن يكونوا على قدر المسئولية وحسن الظن من خلال التمتع بدماثة الخلق والادب والتواضع ، والمشاركة في الفعاليات المختلفة بالمنتدى بجد ومثابرة والاستفادة من خبرات الآخرين .

ونقل الفهد خلال الاتصال تحيات معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن محمد العيسى .