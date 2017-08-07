القوات التركية تشرع في تدريب القوات القطرية على حماية المواقع الحيوية

أعلنت وسائل إعلام قطرية إن القوات القطرية ستنفذ اليوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة مع القوات تركية، المنتشرة في قطر.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق “الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية”.

وتنشر تركيا قرابة “3000” جندي من قواتها البرية في قطر، بعد أن وافق البرلمان التركي على نشر قوات تركية في الخارج.