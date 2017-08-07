 انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى السعودية عبر منفذ “عرعر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى السعودية عبر منفذ “عرعر”

انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى السعودية عبر منفذ “عرعر”
المناطق ـ الرياض

أعلنت هيئة الحج العراقية أن أول قوافلها البرية المتجهة نحو المشاعر المقدسة انطلق نحو منفذ “عرعر” الحدودي حاملة “1175” حاج عراقي.
وقال متحدث الرسمي باسم الهيئة “حسن الكناني”: “إن الهيئة ستطلق يوميًا 25 قافلة إلى محافظة الأنبار لعبور منفذ “عرعر” الحدودي مع المملكة بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية لتأمين الطريق البري إلى المملكة.
وأوضحت هيئة الحج الحكومية أن الحجاج العراقيين الذين سيدخلون برًا يصل عددهم إلى “14” ألف حاج، وسيصلون بالتتابع.
وتبلغ حصة العراق من مقاعد الحجاج 25 ألفًا، فيما قدّم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “5” آلاف مقعد هديةً للعراق خلال استقباله وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الشهر الماضي لتصبح حصة العراق 30 ألف مقعد وفقاً لمصادر عراقية

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