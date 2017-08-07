ضيوف دورة تبوك الدولية يشاركون 190 ألف زائر متعة الورد والفاكهة

شارك ضيوف بطولة تبوك الدولية الثانية من مدربين ولاعبين قدامى وبعثات للأندية بجهازيها الفني والإداري , أكثر من 190 ألف زائر استمتاعهم بفعاليات مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة , والذي انطلقت أولى فعاليته يوم الثلاثاء الماضي , تحت رعاية مجلس التنمية السياحي بالمنطقة .

وأوضح منظم المهرجان عبدالله الزهراني : أن المهرجان قد شهد خلال أيامه الماضية التي جاءت بالتزامن مع دورة تبوك الدولية الثانية وانتهت بفوز نادي الاتفاق السعودي بلقب الدورة إقبالاً تجاوز عدد الحضور فيه الـ 190 ألف زائر , فيما استقبل المهرجان ضيوف الدورة الذين شاركوا أهالي مدينة تبوك وزائريها متعة الفرح بهذا الحراك السياحي .

وأضاف : لقد قمنا باستقبال الضيوف وتعريفهم بمجمل الفعاليات المتنوعة التي ضمت قرية الورد والفاكهة , وقرية المطاعم التراثية , وقرية الحرفيين والأسر المنتجة وشارع الفنون وسجادة الزهور , إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية , ولقد لمسنا في ضيوف الدورة استمتاعهم بالإرث الكبير لمنطقة تبوك , وإعجابهم بأركان ومعارض المهرجان لما وجدوا فيها من إبداعات صاغتها أنامل الشباب والفتيات بحرفية عالية من فنون تشكيلية وضوئية , ورسومات وعروض مسرحية للكبار والصغار .

من جهتهم أعرب ضيوف دورة تبوك الدولية الثانية عن سعادتهم للتواجد والمشاركة في فعالياته ، معتبرين أنه من الأحداث المهمة التي تعيشها تبوك هذه الأيام , ووجه الضيوف شكرهم للقائمين على المهرجان وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمر منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ودوره فيه النهوض بالمنظومة السياحية .

وأبدى اللاعب الدولي قائد النادي الأهلي سابقاً والمحلل الرياضي محمد عبد الجواد إعجابه بالمهرجان قائلاً : ان مهرجان الورد والفاكهة له من إسمه نصيب لما يشكله من إحتواء للمعارض الزراعية اللافتة والأنشطة المحببة إلى النفس ، رافعاً شكره لكل المساهمين والقائمين عليه .

فيما قال اللاعب الدولي ولاعب نادي الاتفاق الأسبق صالح خليفه : لقد سعدنا بتواجدنا في منطقة تبوك , ونشكر للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز هذه الاستضافة ,وكنت أتمنى تواجد أسرتي معي لتحظى بالمشاركة في هذه الأجواء و لأوقات الجميلة , مبينا أن أكثر ما أسعده هو التنظيم العالي ووجود العديد من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة .

ووافق رئيس النادي الأهلي سابقا عضو شرف الأهلي مساعد الزويهري الجميع رأيهم رافعاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على حفاوة الاستقبال ودعوته لحضور نهائي دورة تبوك الدولية , وعلى جهود سموه المبذولة في مهرجان الورد والفاكهة .