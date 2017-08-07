أمير تبوك يطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع الادارات الحكومية الخدمية بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الادارات الحكومية والخدمية بالمنطقة .

حيث تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة وماصلت الية من نسب الانجاز مؤكدا سموه على اهمية مواصلة الاداء ومتابعة المشروعات . بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في اوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبة حفظهما الله .