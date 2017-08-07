 أمير تبوك يطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير تبوك يطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تبدأ استقبال ضيوف الرحمن مدير منتدئ الريادة الدولي في ضيافة معرض (منشآت) أكثر من (430 ) فردا ينفذون برنامج “مدرستي نظيفة” للعناية ببيئة المدارس بتعليم الباحة عنيزة تطلق النسخة الأولى من مهرجان ” الفلايح ” القديمة وزارة التجارة تداهم محالات العطارة وتغلق عدداً منها مساعد مدير تعليم الشرقية : الرهانات الحقيقية في عصر التغيير بتعريف الطلاب والطالبات بجدارات المعرفة وتطبيقها وزير الداخلية البحريني : قطر تهدد أمن مجلس التعاون بلدية القرية العليا وجامعة حفر الباطن يوقعان محضر تسليم موقع كلية للبنين أمير الباحة يستقبل نائب رئيس شركة ارامكو لشؤون أرامكو السعودية بحضور المحافظ ورئيس هيئة أعضاء الشرف.. أعضاء شرف نادي ضمك يدعمون ناديهم في بسبعمائة ألف ريال  خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان

أمير تبوك يطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها

أمير تبوك يطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها
المناطق - تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع الادارات الحكومية الخدمية بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الادارات الحكومية والخدمية بالمنطقة .

حيث تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة وماصلت الية من نسب الانجاز مؤكدا سموه على اهمية مواصلة الاداء ومتابعة المشروعات . بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في اوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبة حفظهما الله .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>