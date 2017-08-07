 الدبل يهدي كأس دورة تبوك لأمير المنطقة الشرقية ويؤكد: كلمات الأمير سعود حافز لنا قبل انطلاق الموسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدبل يهدي كأس دورة تبوك لأمير المنطقة الشرقية ويؤكد: كلمات الأمير سعود حافز لنا قبل انطلاق الموسم

الدبل يهدي كأس دورة تبوك لأمير المنطقة الشرقية ويؤكد: كلمات الأمير سعود حافز لنا قبل انطلاق الموسم
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أهدى رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل كأس دورة تبوك الدولية الثانية لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من سموه حيث هنأه فيه على تحقيق لقب الدورة.

وأكد الدبل سعادته باتصال سموه وتهنئته للاتفاقيين بتحقيق اللقب، مشدداً على أن ذلك ليس مستغرباً من سموه فهو داعم لإدارته منذ اليوم الأول لها في النادي.

وقال: “أتقدم باسمي وبالنيابة عن كافة الاتفاقيين بالشكر لسموه على هذه المبادرة التي تؤكد من جديد دعم سموه للرياضة والشباب في المنطقة الشرقية، ووقوفه إلى جانب كل النجاحات التي تتحقق فيها”.

وأضاف: “شعرت في اتصال الأمير سعود بن نايف بسعادته الغامرة لتحقيق الاتفاق كأس الدورة، وهذا إن دلّ فإنما يدل على قرب سموه من أبنائه شباب المنطقة الشرقية، وهو ما نستشعره بالفعل من دعمه لكافة المبادرات الشبابية وسعيه الدائم لإنجاح أي مشاريع تسهم في نهضة المنطقة وتبرز شبابها بما ينعكس على الوطن بشكل عام”.

وشدد رئيس الاتفاق أن حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية سيكونان دافعاً لإدارته للعمل بشكل أكبر للنهوض بالنادي، لافتاً إلى أن توجيهاته ستكون حافزاً مهماً قبل انطلاق الموسم الجديد

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