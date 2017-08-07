متخصصان في القانون الدولي : إيران تمارس التسويف في حادثة الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران

أكد متخصصان لبنانيان في القانون الدولي ان إيران تمارس سياسة المماطلة والتسويف في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأكد الدكتور المحامي طارق شندب المتخصص في القانون الدولي الجنائي في تصريح له أن النظام الاٍيراني معروف بعدم احترامه للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وهذا نهج دأبوا عليه منذ ٣٨ عاما.

وأوضح أن الاعتداء على سفارة المملكة تم بمعرفة النظام الاٍيراني وبدعم المخابرات الاٍيرانية، مشيراً إلى ان الأحكام الهزلية التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتورطين تؤكد ذلك وتبين ان ايران تحاول ابعاد الضغط الدولي ضدها لايهام العالم بأنها حاكمت المتورطين.

ولفت شندب الى ان القانون الدولي يفرض على النظام الاٍيراني حماية السفارات والبعثات الأمنية وهذا الامر لم تقم به طهران بل حرضت المتظاهرين على اقتحام السفارة ويظهر ذلك من خلال الاستهتار بحماية السفارة التي تكفلها اتفاقية فيينا.

وشدد على أن ايران تحاول حماية المتورطين فالأحكام الهزيلة التي أصدرتها بسجن البعض بين الشهر والثلاثة أشهر هو امر مثير للسخرية لا بل انه مؤشر واضح على عدم رغبتهم بتطبيق القانون بل ان ذلك هو تشجيع على الاعتداء مرة أخرى.

وأفاد بأن ايران بالمجمل لا تحترم العلاقات مع الدول ولا تحترم القوانين الدولية وهي تظهر غير ما تبطن حيث انها ترسل ميليشياتها للإعتداء على سفارات الدول ليس في طهران فحسب بل في عدة عواصم وهي متورطة بدعم الاٍرهاب وتقرير الخارجية الاميركي الأخير يؤكد ان ايران هي الدولة الاولى الراعية للارهاب في العالم عبر حرسها الثوري وميليشيات الاٍرهاب التي تدعمها في الخارج مثل ميليشيا حزب الله اللبناني وغيرها من ميليشيات القتل والإرهاب.