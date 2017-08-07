 التمكين لريادة الأعمال واحترافية المهنة في أندية أحياء الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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التمكين لريادة الأعمال واحترافية المهنة في أندية أحياء الشرقية

التمكين لريادة الأعمال واحترافية المهنة في أندية أحياء الشرقية
المناطق - الدمام - منال الدوسري

بأركان تقنية تفاعلية ،  تمكن مرتادات الأندية الموسمية وأندية الأحياء من طالبات التعليم العام بتعليم المنطقة الشرقية ؛ من ريادة الأعمال واحترافية المهنة ،  وفق منهجية عالية المستوى, تحفيزًا للسير بركب الريادة العملية المستقبلية ، للمشاركة برؤية الوطن ، برفع نسبة سوق العمل للمرأة.
خصص نادي الحي بالابتدائية التاسعة عشرةبالدمام ـ ترانيم ـ مجموعة من البرامج التدريبية المتعلقة بالتصميم كـ برنامج الإنفو جرافيك ، وبرنامج فوكاس كي ، برنامج الاوتو بلاي ،  وبرنامج الفوتو شوب . تفعيلاً للمجال ـ التقني الوظيفي ـ بكل احترافية . لإكساب مرتادات النادي مهارات التصميم الإبداعي ، والرسم الثابت والمتحرك ، لتطوير مهاراتهن الوظيفية لتأسيس مشروعهن الخاص والسير بركب ريادة الأعمال.
من جهة أخرى فعل نادي الحي بالابتدائية الرابعة بالظهران ـ المجال الوظيفي ـ لإكساب  مرتادات النادي مهارات حرفيه بتنفيذ برنامج الطباعة على الشموع لبرنامج ـ شمعتي ـ بإشراف نهاد سلامه ـ والتسويق الإلكتروني ـ بإشراف بدور الداوود ، وفي المجال التقني نفذت مرام الشماس برنامج إلكتروني مميز جذب انتباه المرتادات.
ووفق المجال  ـ التطوعي التوعوي  ـ نظم النادي محاضرة توعوية عن السلامة المرورية وإبراز دور المرأة بشكل فعّال ، بالتطبيق العملي ، وفق منهجية منظمة ،  بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي ، من خلال دورة عن الإسعافات الأولية للكسور والجروح والنزيف.
وفي المجال السياحي ـ عيش السعودية ـ نفذ النادي رحله إلى السكة الحديدية السعودية بإشراف نهاد سلامه ، بعرض مرئي عن رؤية المملكة ,وحوارات تفاعلية  مع المرتادات من جميع الفئات العمرية ، وفي الختام  دون الجميع مرئياته للوطن ، على لوحة جدارية  . وتمَّ تفعيل جميع البرامج والفعاليات والمناشط المختلفة بـ نادي حي الابتدائية الرابعة بالظهران بإشراف مباشر من قائدة النادي ؛ نهاد عبدالعزيز العسكر
ونَفذ نادي قرية العليا الموسمي بالشراكة  المجتمعية مع ـ مركز تعليم الكبيرات ـ محاضرة عن “أهمية تعليم الكبار” لتوعية المجتمع.
ووفق المجال التطوعي ، قام النادي بتقديم هدايا للمسلمين الجدد في المحافظة . وتَّم تفعيل عدة مناشط منوعة  لعدد من المجالات بالنادي  كـ فعالية .. رؤية المملكة وإنشاء هيئة السياحة والترفيه ، والطباخة الصغيرة ، ويوم شعبي ، والحرف اليدوية ، ويوم مفتوح رياضي ترفيهي.

ونظم النادي أيضا ؛ رحلة لمزرعة البابطين ، وشاهد الجميع ، محمية الغزلان ، ومحمية النعام ، والمجلس القديم

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