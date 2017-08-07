منسوبو مستشفى قلوة يودعون “العويفي” و”بن سعد” ويستقبلون “بن مستور”

أقام منسوبو مستشفى قلوة العام حفل توديع لمدير المستشفى السابق الأستاذ خميس بن أحمد العويفي والأستاذ غباش سعد الزهراني وإستقبال المدير الحالي الإستاذ عبدالعزيز ابراهيم مستور .

حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية قدمّها الأستاذ عبدالله بن حسين نيابة عن منسوبي المستشفى تلاها عدد من الفقرات.

بعد ذلك القى الأستاذ خميس العويفي كلمة مؤثرة قدم فيها شكره وإمتنانه لكل من سانده وشاركة العطاء والعمل من خلال مسيرة استمرت لثمانية أعوام قضاها مديراً لمستشفى قلوة العام وثمن جهودهم لخدمة المرضى والعمل الدؤوب في نجاح العمل الصحي.

وختاماً قام مدير المستشفى ومساعده بتقديم الهدايا التذكاريّة للأستاذ خميس العويفي والأستاذ غباش الزهراني ثم تناول الجميع طعام العشاء احتفاء بهذه المناسبة.