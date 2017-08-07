 نائب الملك يتسلم رسالة لخادم الحرمين من أمير دولة الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب الملك يتسلم رسالة لخادم الحرمين من أمير دولة الكويت

نائب الملك يتسلم رسالة لخادم الحرمين من أمير دولة الكويت
المناطق - واس

تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

وقام بتسليم الرسالة لنائب خادم الحرمين الشريفين، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك خلال استقباله له بقصر السلام بجدة اليوم .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير .

فيما حضر من الجانب الكويتي، معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

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