 دول أوروبية تسحب ملايين البيض بعد “اكتشاف مرعب”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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دول أوروبية تسحب ملايين البيض بعد “اكتشاف مرعب”!

دول أوروبية تسحب ملايين البيض بعد “اكتشاف مرعب”!
المناطق - وكالات

أعلنت سلطات ألمانيا وهولندا وبلجيكا، سحب ملايين البيض من المستودعات والمتاجر، جراء اكتشاف معدل عال من المبيدات الحشرية في المادة الغذائية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن المبيدات التي جرى العثور عليها في البيض لا يُسمح باستخدامها في إنتاج الأغذية الموجهة للاستهلاك الآدمي.

وجرى إغلاق قرابة 180 مزرعة في هولندا، حتى الآن، فيما فتح تحقيق قضائي للتعرف على ظروف وصول المبيدات السامة إلى البيض.

وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية، آنا كيسا إيتكونن، أن البيض المصاب جرى سحبه من الأسواق، وطمأنت بالقول “الأمور تحت السيطرة”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تسبب المبيدات لدى تسللها إلى الطعام، إتلافا للكبد والغدة الدرقية، فضلا عن إحداث مشكلات في الكلى.

وأظهرت فحوص أجريت لدم الدجاج وبيضه، في البلدان المذكورة، معدلات مرتفعة لمبيد “فيبرونيل” الذي يجري استخدامه في العادة للتخلص من حشرات مثل البراغيث والقمل.

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