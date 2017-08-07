وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين والموضوعات المشتركة.

وكان الوفد الكويتي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

