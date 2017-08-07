يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصاته.. أكثر من 80 إعلامي من مختلف وسائل الاعلام لتغطية فعاليات صيف الباحة

كشف المركز الإعلامي بمنطقة الباحة عن مشاركة أكثر من 80 إعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصات الإعلام الجديد من داخل المنطقة وخارجها في تغطية أحداث وفعاليات صيف الباحة 2017م وترويج وتسويق للمنطقة سياحيا واستثماريا.

وأوضح مدير المركز الاعلامي بالباحة محمد آل ناجم أن المركز بتوجهات ودعم مستمر من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ومتابعة وإشراف مباشر من وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد الشمري وتعاون إدارة العلاقات العامة والاعلام بالإمارة والمراكز الإعلامية بالمحافظات واللجان الإعلامية بالفعاليات يسعى لتقديم كافة التسهيلات المتنوعة للإعلاميين لتمكينهم من تغطية هذا الحدث الموسمي الهام ونقله لحظة بلحظة. وثمن آل ناجم دور وزارة الثقافة والاعلام في إبراز صيف هذا العام إعلامياً حيث يشارك التلفزيون السعودي بقنواته المختلفة من خلال البرامج المباشرة والتقارير اليومية ممثلة في مركز تلفزيون الباحة وكذلك وكالة الانباء السعودية وجهودها الواضحة في ابراز المنطقة بالخبر والصورة إضافة الى المشاركات الأخرى في الفعاليات من قبل وكالة الشؤون الثقافية بالوزارة.

وأشاد آل ناجم بالصحف الورقية ووسائل الاعلام الجديد حيث شارك أكثر من 30 صحيفة ومواقع التواصل الاجتماعية الرسمية والشخصية إلى جانب مشاركة عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين عبر منصة سناب شات وتويتر والاستقرام والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين من المنطقة وخارجها الذين رصدوا بعدساتهم أجمل واروع اللقطات السياحية المعبرة إضافة الى بعض القنوات العربية والخليجية التي تواجدت في الفعاليات الرئيسية.

وأشار آل ناجم أن اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الباحة لهذا العام أطلقت 420 فعالية تضمنت 9 مهرجانات رئيسية حيث يقام في مدينة الباحة مهرجانات ” صيف الباحة ” و ” التسوق والطفل ” و” التسوق والترفيه ” و ” العسل الدولي ” حزة فرح ” و” الملتقى الدعوي ” و ” معرض الكتاب “. وفي محافظة القرى يجرى الاستعداد لفعاليات مهرجان الرمان ومحافظة بلجرشي تتواصل فعاليات “مهرجان صيف بلجرشي” ومهرجان التسوق والترفيه وأحد المهرجانات التسعة هو ” صيف المندق ” وفي العقيق مهرجان التمور الذي تنطلق فعالياته 25 ذو القعدة وفي محافظة بنى حسن سباق التحدي ” رالي صعود المرتفعات “.