 يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصاته.. أكثر من 80 إعلامي من مختلف وسائل الاعلام لتغطية فعاليات صيف الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصاته.. أكثر من 80 إعلامي من مختلف وسائل الاعلام لتغطية فعاليات صيف الباحة وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت دول أوروبية تسحب ملايين البيض بعد “اكتشاف مرعب”! نائب الملك يتسلم رسالة لخادم الحرمين من أمير دولة الكويت “الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم حول النقل الجوي مع نظيرتها العراقية إندونيسيا تقايض القهوة وزيت النخيل مقابل طائرات سوخوي الروسية التعليم تتيح ترتيب الرغبات للمعلمين المنقولين خارجيا عبر “نور” انفجار يهز ثكنة “للنظام” في حلب حماية المستهلك: التجربة التي نشرت عن الزيوت النباتية لا يمكن الاستناد لها علميا الانضباط توقف رئيس نادي الشباب لمدة عام التمكين لريادة الأعمال واحترافية المهنة في أندية أحياء الشرقية منسوبو مستشفى قلوة يودعون “العويفي” و”بن سعد” ويستقبلون “بن مستور”

يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصاته.. أكثر من 80 إعلامي من مختلف وسائل الاعلام لتغطية فعاليات صيف الباحة

يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصاته.. أكثر من 80 إعلامي من مختلف وسائل الاعلام لتغطية فعاليات صيف الباحة
المناطق - الباحة
كشف المركز الإعلامي بمنطقة الباحة عن مشاركة أكثر من 80 إعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصات الإعلام الجديد من داخل المنطقة وخارجها في تغطية أحداث وفعاليات صيف الباحة 2017م وترويج وتسويق للمنطقة سياحيا واستثماريا.
وأوضح مدير المركز الاعلامي بالباحة محمد آل ناجم أن المركز بتوجهات ودعم مستمر من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ومتابعة وإشراف مباشر من وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد الشمري وتعاون إدارة العلاقات العامة والاعلام بالإمارة والمراكز الإعلامية بالمحافظات واللجان الإعلامية بالفعاليات يسعى لتقديم كافة التسهيلات المتنوعة للإعلاميين لتمكينهم من تغطية هذا الحدث الموسمي الهام ونقله لحظة بلحظة. وثمن آل ناجم دور وزارة الثقافة والاعلام في إبراز صيف هذا العام إعلامياً حيث يشارك التلفزيون السعودي بقنواته المختلفة من خلال البرامج المباشرة والتقارير اليومية ممثلة في مركز تلفزيون الباحة وكذلك وكالة الانباء السعودية وجهودها الواضحة في ابراز المنطقة بالخبر والصورة إضافة الى المشاركات الأخرى في الفعاليات من قبل وكالة الشؤون الثقافية بالوزارة.
وأشاد آل ناجم بالصحف الورقية ووسائل الاعلام الجديد حيث شارك أكثر من 30 صحيفة ومواقع التواصل الاجتماعية الرسمية والشخصية إلى جانب مشاركة عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين عبر منصة سناب شات وتويتر والاستقرام والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين من المنطقة وخارجها الذين رصدوا بعدساتهم أجمل واروع اللقطات السياحية المعبرة إضافة الى بعض القنوات العربية والخليجية التي تواجدت في الفعاليات الرئيسية.
وأشار آل ناجم أن اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الباحة لهذا العام أطلقت 420 فعالية تضمنت 9 مهرجانات رئيسية حيث يقام في مدينة الباحة مهرجانات ” صيف الباحة ” و ” التسوق والطفل ” و” التسوق والترفيه ” و ” العسل الدولي ” حزة فرح ” و” الملتقى الدعوي ” و ” معرض الكتاب “. وفي محافظة القرى يجرى الاستعداد لفعاليات مهرجان الرمان ومحافظة بلجرشي تتواصل فعاليات “مهرجان صيف بلجرشي” ومهرجان التسوق والترفيه وأحد المهرجانات التسعة هو ” صيف المندق ” وفي العقيق مهرجان التمور الذي تنطلق فعالياته 25 ذو القعدة وفي محافظة بنى حسن سباق التحدي ” رالي صعود المرتفعات “.

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