 طالب بجامعة القصيم يصعد أعلى قمة في أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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طالب بجامعة القصيم يصعد أعلى قمة في أوروبا

طالب بجامعة القصيم يصعد أعلى قمة في أوروبا
المناطق - بريدة
تمكن عبدالرحمن علي القزلان أحد طلاب جامعة القصيم من صعود قمة جبل بروس بجبال القوقاز خامس أعلى قمة من قمم  العالم السبع، كأصغرعربي يتسلق هذه القمة التي تعتبر الأعلى في أوروبا  بإرتفاع حوالي 5642م.
 
وعبر “القزلان” عن اعتزازه برفع علم المملكة في أعلى القمة، وسعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي كان يطمح إليه منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أن شغفه للمغامرة وتسلق الجبال بدأ معه منذ الصغر، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم ورعاية إدارة الجامعة التي تكفلت بهذه الرحلة، موجهاُ الشكر لمعالي الدكتور عبدالرحمن الداود مدير الجامعة، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في تشجيع منتسبيها على تحقيق الإنجازات. 
 
 يذكر أن جبل بروس يقع في شمال غرب القوقاز، ويعد أعلى قمة هناك، والتي تعتبرهي والأورال الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوروبا، ويقع على بعد 11 كيلو متر شمال الحاجز المائي الذي يرسم الحدود مع جورجيا.

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