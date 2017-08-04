 أرامكو السعودية ترعى مهرجان العسل العاشر في الباحة وتدشن مشروع تدريب النحالين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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أرامكو السعودية ترعى مهرجان العسل العاشر في الباحة وتدشن مشروع تدريب النحالين

أرامكو السعودية ترعى مهرجان العسل العاشر في الباحة وتدشن مشروع تدريب النحالين
المناطق - الرياض

ترعى أرامكو السعودية مهرجان العسل العاشر في الباحة والذي انطلق في حديقة الأمير محمد بن سعود (منتزه رغدان) يوم الخميس 10 ذو القعدة 1438ه الموافق 3 أغسطس 2017م وتمتد فعالياته حتى يوم الخميس 18 ذو القعدة 1438هـ الموافق 10 أغسطس 2017م ويتضمن معرضًا لمنتجات العسل بمشاركة عدد من الجهات المرتبطة بقطاع صناعة العسل وتربية النحل.

وتأتي رعاية الشركة للمهرجان في إطار مبادرتها لتمكين المجتمع المحلي في الباحة من خلال إنشاء مركز أبحاث وتدريب للنحالين وتقديم الدورات التدريبية بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية. وتهدف المبادرة إلى توفير البيئة المطلوبة لصناعة العسل وتربية النحل وتطوير القدرات المهنية للنحالين وتوسيع دائرة نشاطهم. هذا وقد نجح المشروع حتى الآن في تدريب 300 مواطن وبدء الإنتاج الفعلي للعسل.

وحول دعم الشركة لصناعة العسل في الباحة قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر النفيسي: “يستفيد النحالون في الباحة من دعم أرامكو السعودية بِعّدةِ أوجه، فالشركة تقدم الدعم العلمي والتقني والتجاري للنحالين كأسلوب لتمكين المجتمع من خلق قيمة إضافية من الموارد المتوفرة.” وأضاف: “تتناغم برامج الشركة المختلفة للمواطَنة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية الاجتماعية والاقتصادية، والتي سيكون لها أثر تراكمي إيجابي على تطوير إمكانات وقدرات المواطنين في مجالات عديدة مختلفة تمكنهم من الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.”

يجدر بالذكر أن مشروع دعم صناعة العسل في الباحة هو أحد المشاريع والمبادرات المختلفة التي أطلقتها الشركة في أنحاء المملكة وشملت على سبيل المثال زراعة شتلات الزيتون في الجوف، وإنتاج القهوة في جازان، ودعم الصيادين في ينبع، ودعم الحرف اليدوية وصناعة الهدايا التذكارية في مكة المكرمة والعديد من المشاريع المختلفة الأخرى.

 

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