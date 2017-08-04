المشرف على الأمن العام يترأس الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج

ترأس معالي الفريق اول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على الأمن العام الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لهذا العام 1438 هـ الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى اليوم الاثنين.

وفي بداية الاجتماع نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لكافة العاملين بقيادة قوات امن الحج ي مؤكداً معاليه في كلمته الافتتاحية لاعمال الاجتماع على أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

كما أكد على أهمية استشعار خصوصية المكان والزمان وحقوق ضيوف بيت الله الحرام انطلاقاً من توجيهات قادة هذه البلاد حفظها وأهمية القرب من العاملين وحثهم على تقديم افضل خدمه لضيوف بيت الله الحرام كلاً في مجاله وموقعه والوظيفي.

وأشار معاليه أثناء الاجتماع إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة في ظل اكتمال تواجد كافة القوات المشاركة في مهمة الحج في مكة المكرمة والمشاعر القدسه، مشيداً معاليه بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام الأمر الذي يكفل بتوفيق الله الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

حضر الاجتماع قادة قوات امن الحج يتقدمهم معالي قائد قوات أمن الحج، الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي ، الذي عبر عن اعتزازه ومنسوبي قيادات قوات أمن الحج بثقة ولاة الأمر حفظهم الله ليؤدوا هذه الخدمة الأمنية ابتغاء الأجر والمثوبة من الله في المقام الأول واستشعاراً بواجبهم نحو خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف معاليه إن رجال الأمن جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها واستأذن معاليه من معالي مساعد وزير الداخليه في ان يقدم كل قائد ايجازاً مختصراً عن طبيعة مهامه وخطط عملهم

وفي الختام إطمئن معالي مساعد وزير الداخليه لشؤون العمليات على إكتمال التجهيزات اللازمه في كافة المجالات التي تسهل على العاملين أداء مهامهم واعمالهم.