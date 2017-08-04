الثبيتي إلى رئيس رقباء بدوريات أمن الطائف

قلد سعادة مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف المقدم عبد ربه بن عبد الرزاق العتيبي بمكتبه اليوم رئيس رقباء عادل بن ضيف الله الثبيتي من منسوبي إدارة دوريات الامن بمحافظة الطائف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر بترقيته .وقد هنأ المقدم العتيبي المترقي فيما عبر الثبيتي عن شكره وأمتنانه مؤكد بأنها ستكون دافع له لمزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

المناطق ”، تبارك للثبيتي ، بمناسبة تقلده رتبتة الجديدة، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته العملية.