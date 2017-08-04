 يشارك فيه أربعين أسرة منتجة.. معرض حرفتي الاثنين القادم بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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يشارك فيه أربعين أسرة منتجة.. معرض حرفتي الاثنين القادم بالطائف

يشارك فيه أربعين أسرة منتجة.. معرض حرفتي الاثنين القادم بالطائف
المناطق - عادل الزهراني
من منطلق رؤية 2030 ينظم مركز التنمية الاجتماعيه بمحافظة الطائف القسم النسائي وباشراف مباشر من مدير المركز الاستاذ محمد الجعيد ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ١٥/١١/١٤٣٨ولمدة اربعة ايام متتاليه معرض للاسر المنتجة الثالث (حرفتي) يشارك في المعرض ٣٠ أسرة حرفيه و١٠أسر للماكولات لتسويق منتجاتهم عبر بوثات مجانية وذلك في قاعة البيئة بمنتزة الردف بمحافظة الطائف ويهدف المعرض إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزليه وتشجيع الاسر على المحافظة على المنتج المحلي اضافة الى تدريبهم وتأهيلهم والانتقال بهم من الرعويه الي التنمويه ويأتي المعرض ضمن (المبادرات التنموية )التي أطلقتها وزارة  العمل والتنميه الاجتماعيه ومنها مبادرة (أنتاجي)
ويعتبر هذا المعرض بمثابة منافذ تسويقية هامة توفر أرباحاً لهذه الأسر وتوجد لهم الدخل المناسب
مع العلم  بانه قد تم أقامة أكثر من برنامج تدريبي كبرنامج استثماري منذ تولى المركز رعاية تلك الأسر الذي كان يهدف الى تطوير الأداء نحو تقديم المنتجات بطريقة اكثر احترافية والخروج عن الشي المالوف في المنتجات والتدريب على الكيفية التي يتم بها زيادة المبيعات والبرامج التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل وتوفر لهم العيش الرغيد فى ظل حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعودحفظه الله

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