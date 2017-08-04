 مجلس وزراء البحرين يشيد بدور المملكة في خدمة الحجاج ورعايتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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مجلس وزراء البحرين يشيد بدور المملكة في خدمة الحجاج ورعايتهم

مجلس وزراء البحرين يشيد بدور المملكة في خدمة الحجاج ورعايتهم
المناطق - واس

أشاد مجلس الوزراء البحريني بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج ورعايتهم وبما تقوم به من جهود جبارة في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين.

وأعرب مجلس الوزراء البحريني خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت اليوم، عن رفضه القاطع لأي دعوة موجهة لتسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية العظيمة لخدمة أغراض سياسية، مشيداً بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة وما تنفذه من خدمات جليلة لتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين وتسهيل قدوم كل مسلم إلى هذه الأراضي المقدسة من كل مكان في العالم بكل سهولة ويسر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وهي جهود بارزة للعيان ولا ينكرها إلا جاحد.

كما أشاد مجلس الوزراء البحريني بالزيارة المثمرة التي قام بها ملك مملكة البحرين إلى المملكة مؤخراً وبالاجتماع الذي عقده جلالته مع نائب خادم الحرمين الشريفين ، منوهاً بأن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين بما ترتكز عليه من رصيد يجعل هذه العلاقات تنطلق دوماً نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق ، مبرزاً الدور الطليعي للمملكة في تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك.

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