هكذا تحافظ على عضلات قوية في سن الشيخوخة

كشفت دراسة حديثة أن تناول البروتين على مدار اليوم قد يكون المفتاح للحفاظ على قوة العضلات في سن الشيخوخة.

وتقول الدراسة إن تناول البروتين على مدار اليوم يرتبط بزيادة قوة العضلات لدى الجنسين أثناء تقدمهم في السن، ومع ذلك، يشير البحث الجديد إلى أن تناول البروتين يؤدي إلى تحسن القدرة على الحركة لدى المسنين من الرجال.

ويعتقد الباحثون أن تناول البروتين مع كل وجبة يحسن قوة العضلات، ما يجنب السقوط الذي ينتج عنه الكسور، وهو ما يحدث بمعدل أسرع عند كبار السن.

ووفقا للباحثين فإن تناول بيضة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني مع كل وجبة يجب أن تكون كافية لتعزيز كمية البروتين للشخص.

وقام الباحثون من جامعة ماكغيل في مونتريال بتحليل بيانات 827 رجلا و914 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 67 و84 سنة على مدى ثلاث سنوات.

وتم تقييم قوة عضلات المشاركين في الدراسة من خلال قياس قبضة اليد، فضلا عن قوة الذراع والساق، وتم تحديد حركتهم من خلال القدرة على الوقوف من وضعية الجلوس وسرعة المشي.

ومن ثم تم تقييم تناول البروتين عن طريق سؤال المشاركين عما تناولوه خلال فترتين على مدار 24 ساعة.

وقالت المؤلف الرئيس للدراسة، ستيفاني شوفالييه، إن “النقطة المهمة هي تكوين ثلاث وجبات مناسبة مع كمية بروتين كافية لتحفيز بناء العضلات والحصول على قوة أكبر، بدلا من واحدة فقط”.

وتبين الأبحاث السابقة أنه يجب على البالغين استهلاك ما لا يقل عن 1.2 غرام من البروتين لكل كلغ من وزن الجسم في اليوم.