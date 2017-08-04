 رسميا.. المغرب يستضيف النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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رسميا.. المغرب يستضيف النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية

رسميا.. المغرب يستضيف النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية
المناطق - الرياض

وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على المغرب لتنظيم النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، المزمع إقامتها صيف عام 2018.

وأدلى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير تركي بن خالد، بتصريحات لوسائل إعلام مصرية عقب المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، التي احتضنتها مدينة الإسكندرية، أمس الأحد، وجمعت الترجي التونسي بالفيصلي الأردني، وانتهت بفوز النادي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدفين، أكد فيها منح حق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة للمغرب.

وأشار الأمير تركي بن خالد، إلى أن البطولة العربية للأندية، ستقام سنويا في دولة عربية، وفي نفس الفترة التي أقيمت فيها النسخة الحالية في مصر (من 22 يوليوز/تموز إلى سادس غشت/آب).

واستضافت مصر نسخة 2017 من البطولة العربية للأندية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة 12 فريقا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات.

ومثل نادي الفتح الرباطي، المغرب في دورة مصر، ووصل إلى نصف نهائي البطولة بعد تصدره للمجموعة الثانية، بتعادله مع الزمالك المصري (2-2)، والعهد اللبناني (1-1)، واكتساحه النصر السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر أمام فريق الترجي التونسي في المربع الذهبي، بهدفين مقابل هدف واحد.

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