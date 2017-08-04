 شاهد.. أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام بقلوب خاشعة متضرعة لبارئها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام بقلوب خاشعة متضرعة لبارئها

المناطق - وكالات

أدَّى المصلون في المسجد الحرام مساء اليوم صلاة خسوف القمر، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات الحرم المكي الشريف وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأمّ المصلين الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، محذراً فضيلته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه. وشددّ على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

ودعا في ختام خطبته الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها لكل ما يقدمونه لبيت الله الحرام من توسعات وتسخير كافة الامكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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