“مؤسسة النقد” تنذر “ميدغلف” بسبب المعالجة الحسابية لـ”الربع الثاني”

انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين، تعلن المؤسسة أنها اطلعت على إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” المنشور على موقع تداول بتاريخ 14 /11 /1438هـ، المتعلق بقرارٍ لمجلس إدارة الشركة، وتود المؤسسة الإيضاح أنها لاحظت أن الإعلان تضمن وعدًا بإصدار ضمان بنكي من مالكي حصة الغالبية في شركة “ميدغلف البحرين” لصالح شركة ميدغلف السعودية للوفاء بالمديونية البالغة 163.38 مليون ريال.

وتود المؤسسة التأكيد أنه يتعين على شركة ميدغلف السعودية التأكد من تنفيذ جميع ما ورد في خطاب المؤسسة الموجه إلى الشركة بتاريخ 10 /11 /1438هـ، والمتضمن إنذارًا نهائيًا للشركة بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم قيام الشركة بتصحيح المعالجة المحاسبية وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017م والإعلان عنها في موعدها المحدد.