 دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى

دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الرضاعة الطبيعية لمدة 5 أشهر تقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بمعدل 2%.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد الباحثون أن الرضاعة الطبيعية تحمي المرأة من سرطان الثدى لأنها تجعلها تتوقف مؤقتا عن الحصول على الدورة الشهرية، مما يقلل من تعرضها لهرمون الاستروجين.

وارتبطت مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة سابقا بتطور سرطان الثدي، كما وجد الباحثون أن الرضاعة الطبيعية قد تساعد أيضا على إزالة الخلايا مع الحمض النووي التالف التي يمكن أن تؤدي خلاف ذلك إلى تطور الورم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام باحثون من المعهد الأمريكي لبحوث السرطان والصندوق العالمي بتحليل 18 دراسة بحثت عن الرضاعة الطبيعية، وكشفت النتائج عن أن المرأة التى ترضع لمدة 5 أشهر يقل لديها خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 2%.

ووجد التقرير أيضا أن الوزن الزائد بعد انقطاع الطمث يزيد من خطر المرأة على تطوير هذه الحالة، كما يزيد الكحول من خطر الاصابة بسرطان الثدي وممارسة الرياضة تقلل من الحصول على المرض الخبيث.

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