شاهد.. قائد قوات التحالف في اليمن: قريباً سنكون في صنعاء

أعلن قائد قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن إبراهيم الحربي، أن قوات التحالف والجيش الوطني اليمني سيكونان في العاصمة صنعاء قريبا، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة التحالف العربي في مأرب اليوم (الاثنين) أن التحالف يسير في عملياته وفق عسكرية مدروسة.

وقال الحربي في فيديو نشرته “عكاظ”: «الانقلابيون اليوم في أضعف حالاتهم، ويعملون على تزييف الحقائق والتغرر بأتباعها، مع أنهم في الواقع يتكبدون كل يوم خسائر في الأرواح والمعدات، ومواقعهم تتساقط بشكل مستمر أمام ضربات قوات الشرعية والتحالف العربي، التي تواصل تعزيز قواتها في كافة الجبهات».

وأرجع «قائد التحالف» النجاحات التي يحققها التحالف والجيش الوطني، إلى المتابعة المشتركة من قيادات التحالف في الرياض، والتنفيذ القتالي الشرس، والحزم، وفن الاحترافية القتالية للقوات التي تقاتل العدو على الأرض، مبيناً أن القضية قضية حق، والشعب اليمني يدافع عن حريته وكرامته، لافتاً إلى أن التحالف يضحي بالدم وهو على حق.

ودعا الحربي وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الميليشيات الانقلابية، وتنسيق الجهود مع الجيش الوطني والتحالف، بما يتواكب مع سير الانتصارات الكبيرة.