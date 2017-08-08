(فيديو) وريث المكارم.. شيلة جديدة عن الأمير متعب بن عبدالله

لخص الشاعر شباب البقمي، صفات يتسم بها الأمير الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، في قصيدة عنونها بـ”وريث المكارم”.

والقصيدة التي أداها منير البقمي، سلطت الضوء على أفعال الأمير متعب، من تسديد ديون الناس، ومشاركته لهم في الأفراح والأحزان، كأنه واحد منهم.

وشهدت الشيلة صدى واسعا ورواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي أبيات من القصيدة:

الدين هم قوي والسجن للرجل قيد

والوقفة اللي تفرج هم تبغي ولد

ياللي تنادون بالأصوات خلف الحديد

متعب يقول أبشروا يا عزوتي بالسعد

ومتعب لا سدد ديون الناس ويش الجديد

أبوه قبله من المدات مغني بلد

متعب وريث المكارم تاج راس القصيد

متعب تواريخ مجده حبلها ممسد

يا متعب دروس طيبك كل يوم تزيد

يا متعب المحصي بتاريخ ماله عدد

مانته بخي الله إنسان أنت مجد تليد

رواية المجد للي توهم فالمهد

خطواتك أصل السداد وراي راسك سديد

وسنين صيتك مداد وحرف طيبك مدد

أخذت من قلب أبو متعب بياض الجليد

وأخذت من راس أبو متعب عزوم الأسد

وأخذت من طبع أبو متعب تواضع فريد

وأخذت من وصف أبو متعب قبال وجسد

الين صرنا نشوف بك أبو متعب جديد

ما كن أبو متعب الله يرحمه في اللحد

حتى بحبك تحب الشعب مثل الفقيد