 حماس: اتفقنا مع إيران على “فتح صفحة جديدة” !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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حماس: اتفقنا مع إيران على “فتح صفحة جديدة” !!

حماس: اتفقنا مع إيران على “فتح صفحة جديدة” !!
المناطق - وكالات

أعلنت حركة حماس الإسلامية، اتفاقها مع إيران على “فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة”، حسبما زعمت الحركة.

وذكر بيان صادر عن الحركة، أن “وفدها إلى طهران اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الإيرانية وضرورة العلاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حماس”.

وبحسب البيان “أكد ظريف أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير ولن يشهد هذا الدعم أي تبدل”، مشيراً إلى أن “طهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته من منطلق هذا الموقف الثابت”.

بدوره شكر عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، رئيس وفدها إلى طهران ما أسماه “الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته”، مؤكداً أن علاقة حماس بطهران “تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة”.

وقال الرشق إن “حماس تؤمن بضرورة وحدة العالم الإسلامي ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات نحو العدو المشترك للجميع وهو الاحتلال”.

 

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