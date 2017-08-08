 تدمير مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين غرب صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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تدمير مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين غرب صنعاء

تدمير مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين غرب صنعاء
المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبير لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في جبل ظفار جنوب غرب العاصمة صنعاء.

شهود عيان أكدوا وقوع سلسلة انفجارت سمعت في أرجاء العاصمة صنعاء، واشتعلت النيران في المخزن بعد تعرضه للقصف بعدة غارات الليلة الماضية، الاحد.

كما أفادت مصادر عسكرية في صعدة شمال اليمن عن تعرض عدة مناطق حدودية لقصف بعشرات الغارت حيث استهدفت طائرات التحالف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة باقم الحدودية ومواقع وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق الثعبان ومريصعة والسداد وكتاف.

وفي محافظة حجة شمال غرب اليمن، قصفت الطائرات باكثر من 15 غارة مواقع وأهداف متفرقة للميليشيات جنوبي منطقتي حرض وميدي حيث تدور مواجهات عنيفة بمختلف السلحة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات.

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