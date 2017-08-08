 البحرين تكشف فضيحة قطرية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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البحرين تكشف فضيحة قطرية جديدة

البحرين تكشف فضيحة قطرية جديدة
المناطق - الرياض

كشفت السلطات البحرينية عن مجموعة صور لحوالات بنكية أرسلها رجل أعمال قطري بارز إلى بحريني متهم بدعم الإرهاب بين عام 2010 و2015، مؤكدة دعم هذه الأموال لعدة أعمال تخريبية بينها الهجوم الذي استهدف لبحرين في يوليو 2015 وأسفر عن مقتل رجلي أمن.

وخيوط التورط القطري بدأت بالقبض على مرزوق البالغ من العمر 47 عاما لدى عودته من إيران، واتهم بالقتل العمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وإيواء العناصر المطلوبة.

اتهامات الحكومة البحرينية لرجل الأعمال القطري عززتها اعترافات المقبوض عليهم في هذه القضية الإرهابية التي راح ضحيتها رجلا أمن وأصيب 8 أشخاص آخرين أبرزهم المتهم محمد إبراهيم آل طوق، مؤكدة أن هذا الدعم القطري المالي للإرهاب ليس إلا جزءا من منظومة دعم مستمرة من الدوحة للتخريب على أراضيها سواء عمليا أو لوجستيا.

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