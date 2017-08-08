 بالصور.. حريق ضخم لمنتجع سياحي نسائي في عنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالصور.. حريق ضخم لمنتجع سياحي نسائي في عنيزة

بالصور.. حريق ضخم لمنتجع سياحي نسائي في عنيزة
المناطق / عنيزة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة في الساعة ( 8:47 ) من مساء الأثنين حادث حريق وقع بمنتجع سياحي خاص بالنساء.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل، إن الحادث عبارة عن احتراق كلي لصالة تقدر مساحتها 1000متر مربع تقريباً وتضم خمس محلات كوفي ووجبات سريعة، كما تضرر من أتر الحرارة والدخان الناتج عن الحريق مركزاً للتجميل والمساج بالموقع.

وأضاف أن الحريق اشتعل أيضاً بسقف الادارة والاستقبال أثناء مباشرة الحريق وتم إخماده في حينه، مبينا أنه نتج عن الحادث إصابة امرأة بالخوف والهلع، وكذلك إصابة بالإجهاد لرجل دفاع مدني.

ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر المادية.

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