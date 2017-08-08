تنومة تزين منتزهاتها بحملة “النظافة ثقافة”

أطلق مسفر الوادعي محافظ محافظة تنومة والمهندس عبدالله الرياعي رئيس بلدية تنومة عصر اليوم حملة النظافة ثقافة ضمن مشروع عسير أجمل التي نظمتها بلدية تنومة في منتزه الشرف وبحضور الامين العام للمركز العربي للإعلام السياحي خالد آل دغيم ومسؤلي الدوائر الحكومية واعضاء المجلس البلدي و فريق المتطوعين من أصدقاء البيئة وقد اثنى المحافظ على جهود البلدية ودعى الى دعم هذه الحملة لتبقى تنومة الزهراء مقصد الجميع و من جانبه أكد رئيس البلدية المهندس الرياعي على استمرار الحملة طوال الصيف والعمل بروح الفريق الواحد دعم فريق المتطوعين على مدى 24 ساعة من قبل البلدية وفرق العمل التابعة لها ليتحقق الشعار و يتحول الشعار الى سلوك اجتماعي .

وتحدث خالد آل دغيم الامين العام للمركز العربي للإعلام السياحي الى وسائل الإعلام ان تنومة محافظة رسمت خطها البياني على صعيد السياحة الداخلية بطبيعتها الطبوغرافية المميزة وغطاءها النباتي المتنوع وإنخفاظها وسط سلسلة الجبال واشتهرت بمنتوجاتها الزراعية وغزارة شلالاتها

وجاءت حملتها التي اطلقتها بلدية المحافظة وبمباركة من المسؤلين وفريق أصدقاء البيئة من المتطوعين تأكيد على ماوصلت اليه هذه المحافظة من ترسيخ مفهوم المسؤلية الإجتماعية و العمل بمنظور ثقافي يعزز أهمية المحافظة على اماكن التنزه نظيفة من قبل جميع مرتاديها وقال آل دغيم ان بناء سلوك الفرد يبدأ بتوجيهه من خلال دعوته الى المشاركة في أعمال اجتماعية وهذا ماظهر من خلال حملة النظافة ثقافة التي اطلقتها البلدية وتمنى آل دغيم ان تعم هذه الحملة كافة منتزهاتنا السياحية بمنطقة عسير وبناء مراكز للمتطوعين واصدقاء البيئة .