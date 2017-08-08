بعد تسمم 4 أشخاص .. إغلاق فرع “ماكدونالدز” في حائل

أغلقت أمانة حائل فرع ماكدونالدز في مول جراند مول، فيما أرجع الفرع الإغلاق إلى تسمم أربعة أشخاص في أبريل الماضي، مبينة أنه سيتم فتح الفرع خلال الاسابيع القادمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أنها تأخذ في الحسبان سلامة عملائها وتخدمهم وفق تطبيق أعلى وافضل معايير الجودة وسلامة أغذيتها، وستطبق المعايير والعقوبات الصارمة على كل من يتجاوز إجراءتها بالحفاظ على سلامة عملائها.

وكانت صحة البيئة بأمانة حائل قد أغلقت الفرع، ووضعت لافتة تحمل عبارة ”هذا المحل مغلق بسبب التسمم الغذائي”.