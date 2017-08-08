 بعد تسمم 4 أشخاص .. إغلاق فرع “ماكدونالدز” في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشباب وتهاوي الأحلام تنومة تزين منتزهاتها بحملة “النظافة ثقافة” بعد تسمم 4 أشخاص .. إغلاق فرع “ماكدونالدز” في حائل بالصور.. حريق ضخم لمنتجع سياحي نسائي في عنيزة البحرين تكشف فضيحة قطرية جديدة تدمير مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين غرب صنعاء حماس: اتفقنا مع إيران على “فتح صفحة جديدة” !! (فيديو) وريث المكارم.. شيلة جديدة عن الأمير متعب بن عبدالله شاهد.. قائد قوات التحالف في اليمن: قريباً سنكون في صنعاء 67 % من الأمريكيين يعتبرون الجزيرة منصة إرهابية.. و 33 % يطالبون بنقل قاعدة “العديد” دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى “مؤسسة النقد” تنذر “ميدغلف” بسبب المعالجة الحسابية لـ”الربع الثاني”

بعد تسمم 4 أشخاص .. إغلاق فرع “ماكدونالدز” في حائل

بعد تسمم 4 أشخاص .. إغلاق فرع “ماكدونالدز” في حائل
المناطق - حائل

أغلقت أمانة حائل فرع ماكدونالدز في مول جراند مول، فيما أرجع الفرع الإغلاق إلى تسمم أربعة أشخاص في أبريل الماضي، مبينة أنه سيتم فتح الفرع خلال الاسابيع القادمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أنها تأخذ في الحسبان سلامة عملائها وتخدمهم وفق تطبيق أعلى وافضل معايير الجودة وسلامة أغذيتها، وستطبق المعايير والعقوبات الصارمة على كل من يتجاوز إجراءتها بالحفاظ على سلامة عملائها.

وكانت صحة البيئة بأمانة حائل قد أغلقت الفرع، ووضعت لافتة تحمل عبارة ”هذا المحل مغلق بسبب التسمم الغذائي”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>