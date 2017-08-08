أنباء عن حرمان الفيصلي من البطولة العربية «5» سنوات

ذكرت تقارير إعلامية إن الإتحاد العربي لكرة القدم، قرر إيقاف الفيصلي الأردني واستبعاده من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 أعوام، بعد الأحداث التي تلت نهائي البطولة العربية في الإسكندرية.

وشهد اللقاء اعتداء بعض لاعبي وإداريي وجماهير الفيصلي على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، ونزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب، فضلاً عن تسكير الكراسي في الإستاد، وغيرها من المخالفات، عقب خسارته من الترجي التونسي 2-3 في نهائي البطولة العربية.

وقرر الاتحاد العربي بحسب الموقع ذاته، إيقاف بعض لاعبي الفيصلي الأردني وتوقيع غرامات مالية عليهم. وسيخاطب الاتحاد العربي نظيره الآسيوي لتنفيذ هذه العقوبات علي لاعبي فريق الفريق.