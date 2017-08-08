 مقتل مغني أمريكي مسلم صاحب تغريدة “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل مغني أمريكي مسلم صاحب تغريدة “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”!

مقتل مغني أمريكي مسلم صاحب تغريدة “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”!
المناطق_د ب أ

قتل مغني راب أمريكي زعم أن الله حباه بجسم لا يخترقه الرصاص، وذلك بطلق ناري مميت، حسبما أعلنت محطة “دبليو جي سي إل” المحلية في أتلانتا يوم الاثنين، وقالت شرطة أتلانتا للمحطة إن المغني جبريل عبدالرحمن المعروف باسم “يونج مازي” 28 عاما قتل بالرصاص يوم الأحد.

وذكر مسؤولون إنه تم العثور على مغني الراب ميتا في متجر لبيع البيتزا، وذكرت المحطة أن متجر البيتزا يبعد مسافة قصيرة عن مركز الشرطة وأن المسؤولين سمعوا دوي طلقات نارية وخرجوا للتحري في الأمر.

يذكر أن عبد الرحمن تعرض لإطلاق نار في ديسمبر الماضي في وافل هاوس، بأتلانتا، وبعد ساعات من تعرضه لإطلاق النار نشر عبدالرحمن تغريدة عبر تويتر قال فيها: “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”، وفقا لعدة تقارير إخبارية، وتم حذف التغريدة بعد ذلك من حسابه.

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