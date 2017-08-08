 التحالف الدولي يشن 34 غارة على مواقع داعش بالعراق وسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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التحالف الدولي يشن 34 غارة على مواقع داعش بالعراق وسوريا

التحالف الدولي يشن 34 غارة على مواقع داعش بالعراق وسوريا
المناطق_وكالات

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 34 غارة جوية على مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق وسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت قيادة التحالف في بيان أن التحالف شن 28 غارة على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا قرب مناطق البوكمال والشدادي ودير الزور والرقة.
وأضافت أن قوات التحالف استهدفت في العراق مواقع تابعة للتنظيم من خلال ست غارات قرب مناطق الحويجة وتلعفر

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