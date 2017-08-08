التحالف الدولي يشن 34 غارة على مواقع داعش بالعراق وسوريا

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 34 غارة جوية على مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق وسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت قيادة التحالف في بيان أن التحالف شن 28 غارة على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا قرب مناطق البوكمال والشدادي ودير الزور والرقة.

وأضافت أن قوات التحالف استهدفت في العراق مواقع تابعة للتنظيم من خلال ست غارات قرب مناطق الحويجة وتلعفر