 شاهد ..أمير الحدود الشمالية يحتفي بالحجاج العراقيين في منفذ “عرعر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد ..أمير الحدود الشمالية يحتفي بالحجاج العراقيين في منفذ “عرعر”

شاهد ..أمير الحدود الشمالية يحتفي بالحجاج العراقيين في منفذ “عرعر”
المناطق_عرعر

استمرارا لتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين، بتوفي كافة السبل لراحة حجاج بيت الله الحرام، قام أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باستقبال أول وفد من الحجاج العراقيين القادمين عبر منفذ “عرعر” البري بين المملكة والعراق والذي افتتح قبل أيام بشكل رسمي.
ووفقا لمقطع مصور فقد ظهر الأمير فيصل واقفًا أمام مجموعة من الحجاج العراقيين محتفيًا ومرحبًا بهم، ومؤكدًا أنه موجود لخدمتهم، وتقديم ما يطلبونه أو يحتاجونه تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائبه.
ورد أحد الحجاج العراقيين على الأمير فيصل بالقول إنه يشكر بدوره المملكة وخادم الحرمين الشريفين على ما قدموه للحجاج العراقيين، قبل أن يرد الأمير فيصل مجددًا بقوله إن الحجاج العراقيين “عزيزين على قلوب جميع السعوديين”.
وكان الأمير فيصل قد استقبل، أمس الاثنين، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، عبر منفذ عرعر، وسلمهم هدية عبارة عن مصاحف وكتب دعوية وإرشادية عن الحج.
وتبلغ حصة العراق من مقاعد الحجاج “25” ألفًا، فيما قدّم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “5” آلاف مقعد هديةً للعراق خلال استقباله وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الشهر الماضي لتصبح حصة العراق 30 ألف مقعد، وفقا لمصادر عراقية.

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