 توفر وظائف تعليمية وأكاديمية للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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توفر وظائف تعليمية وأكاديمية للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

توفر وظائف تعليمية وأكاديمية للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل
المناطق_ينبع

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف في موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة تعليمية – أكاديمية – إدارية ، للرجال والنساء وذلك لحملة المؤهلات العلمية للعمل بالهيئة في ينبع.

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:

مدرس – مدرب ( وحدات اللغة الإنجليزية ).

أستاذ مساعد ( وحدات اللغة الإنجليزية ).

أستاذ مساعد ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( احصاء ).

مدرس – مدرب ( فيزياء ).

محاضر ( فيزياء ).

محاضرة ( العلوم الإدارية ) (إناث).

محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( تقنية الهندسة الميكانيكية ).

محاضر ( تقنية هندسة الجيوماتيكس ).

مدرس – مدرب ( تقنية الهندسة الكهربائية والالكترونية ).

منسق تشجير.

أخصائي تأمين.

أخصائي درء مخاطر.

وطالبت جميع الراغبين من الجنسين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:

https://goo.gl/QaHgnE

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