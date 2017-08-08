توفر وظائف تعليمية وأكاديمية للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف في موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة تعليمية – أكاديمية – إدارية ، للرجال والنساء وذلك لحملة المؤهلات العلمية للعمل بالهيئة في ينبع.
وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:
مدرس – مدرب ( وحدات اللغة الإنجليزية ).
أستاذ مساعد ( وحدات اللغة الإنجليزية ).
أستاذ مساعد ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( احصاء ).
مدرس – مدرب ( فيزياء ).
محاضر ( فيزياء ).
محاضرة ( العلوم الإدارية ) (إناث).
محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( تقنية الهندسة الميكانيكية ).
محاضر ( تقنية هندسة الجيوماتيكس ).
مدرس – مدرب ( تقنية الهندسة الكهربائية والالكترونية ).
منسق تشجير.
أخصائي تأمين.
أخصائي درء مخاطر.
وطالبت جميع الراغبين من الجنسين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:
https://goo.gl/QaHgnE
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