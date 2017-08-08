 محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب 4 عوامل خفضت أسعار مساكن جدة..منها خروج أسر الوافدين «جامعة جازان» تعلن عن وظائف في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية توفر وظائف تعليمية وأكاديمية للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل شاهد ..أمير الحدود الشمالية يحتفي بالحجاج العراقيين في منفذ “عرعر” كشف تفاصيل لقاء الـ 20 دقيقة بين المطلوبين “آل جمال” و”آل زايد” مع أمير الشرقية قبل تسليم نفسيهما مقتل مغني أمريكي مسلم صاحب تغريدة “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”! حجاج مقعدون يسابقون الأصحاء لأداء مناسك الحج التحالف الدولي يشن 34 غارة على مواقع داعش بالعراق وسوريا ” العدل” تحذر مأذوني الأنكحة من مغبة مطالبة أهل العرسان بهذه الأشياء! وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود عودة انتشار البرمجية الخبيثة «إنفي» تحت اسم «فودر»

محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب

محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب
المناطق_الرياض

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والأوضاع التي تشهدها المنطقة وسعي البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار فيها وبشكل خاص تعاونهما في محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>