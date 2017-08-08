محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والأوضاع التي تشهدها المنطقة وسعي البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار فيها وبشكل خاص تعاونهما في محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.