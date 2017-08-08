المخيم البيئي بمحافظة المندق يقدم ٣٠٠٠ شتلة لزوار مهرجان صيف المندق ٣٨

دشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وبحضور المهندس سعيد الجارالله مدير عام الشؤون الزراعية بالباحة والمهندس عبدالله عبدالعزيز القرني نائب مدير الادارة العامة للتنوع الاحيائي ومكافحة التصحرالمخيم البيئي الذي تنظمه الادارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الباحة حيث يقام المخيم بالقرب من حديقة الفراشة بمنتزه الخلب وذلك ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ الذي سيستمر حتى يوم الخميس القادم حيث تم افتتاح المخيم فيما بدأت فقرات الحفل المعد بهذه المناسبة بالقران الكريم ثم ألقى المهندس سعيد الجارالله مدير الادارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الباحة كلمة أوضح خلالها أهداف المخيم البيئي وأشار فيها إلى حرص وزارة البيئة والمياة والزراعة في المحافظة على الغطاء النباتي حيث تستعد الوزارة مع نهاية عام 2020 الى زراعة ٣٠٠ الف شتلة بمنطقة الباحة مضيفا أن الوزارة لديها مشروع استصلاح المدرجات الزراعية الذي يخدم المزارعين وملاك المدرجات الزراعية بالمقام الاول .

بعد ذلك ألقى محافظ المندق كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور مثمنا لزراعة الباحة أن جعلت من المندق وجهتها لإقامة هذا المخيم البيئي واضاف في كلمته أن المندق تعد المدينة الصحية الثانية والتي تم اختيارها من منظمة الصحة العالمية فيما أشار الى أن لدى محافظة المندق مشروعا لإنشاء اكثر من جمعية زراعية بالمحافظة وفِي نهاية كلمته شكر الحضور وكافة المشاركين في هذه الفعالية بعد ذلك قُدم أوبريت من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن عراق بمشاركة لجنة الثقافة والفنون بمحافظة المندق وقدمت الهدايا والدروع التذكارية للجهات والافراد المشاركين فيما أعلن الاستاذ احمد الدوسي صاحب مشاتل الشواق والمنفذ لهذه الفعالية عن مبادرته بتبني مسابقة ” أفضل حديقة منزلية تقام في محافظة المندق والذي أعلن عن قيمة الجائزة بمبلغ ١٥٠٠٠ الف ريال تنفذ خلال العام الحالي .

بعد ذلك قام الحضور بتنفيذ فعاليتين بيئية حيث شارك الجميع في زراعة شتلات في منتزه الخلب تحت شعار “شتلتي مسؤوليتي” بعد ذلك قام الجميع بالمشاركة في المحافظة على البيئة من خلال فعالية “بيئتي مسؤوليتي” من خلال النظافة العامة وازالة بعض المخلفات من المنتزه وفِي نهاية هذه الفعالية تم توزيع الشتلات والهدايا التذكارية على الحضور .

تجدر الإشارة الى أن المخيم سيستمر حتى يوم الخميس القادم وسيتم خلاله توزيع ما يقارب ٣٠٠٠ آلاف شتلة على زوار المخيم خلال فترة إقامته .