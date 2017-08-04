 محافظة الحريق تنتج أجود أنواع التمور والخضروات والفواكه الصيفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظة الحريق تنتج أجود أنواع التمور والخضروات والفواكه الصيفية

محافظة الحريق تنتج أجود أنواع التمور والخضروات والفواكه الصيفية
المناطق_الحريق

كعادة محافظة الحريق في انتاجها لأجود المحاصيل الزراعية ونجاح أراضيها في زراعة أنواع متعدد من الخضار والفواكه والنخيل , وامتداداً لنجاحها الباهر في زراعة النخيل والحمضيات بكافة انواعها المختلفة , تتميز محافظة الحريق ايضاً بزراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات الصيفية حيث تتزين المزارع هذه الايام بثمار العنب والمشمش والخوخ والتفاح والموز والتين والمانجا والصبارى والتوت والسدر إضافة ايضاً الى البطيخ والشمام والطماطم وانواع عديدة من الخضار والفواكه المختلفة , ويزخر سوق الخضار والفواكه ومحلات بيع الخضار بوافر جيد من هذه المنتجات , نسأل الله ان يطرح فيها الخير والبركة.

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