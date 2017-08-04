 راصد جوي: “الصبا” تضرب عدة مناطق بالمملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لهذا السبب.. يجب عليك تناول “التوت” أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية تطلق برامج تدريبية إدارية لمنسوبيها أمير حائل يستقبل أمين المنطقة ويدشن توسعة مشاريع شركة etc مدني مكة يسيطر على حريق بعمارة وإخلاء 391 من ساكنيها مطالبات بـ “حظر لعبة مريم” بسبب أهدافها المريبة محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب مختبر مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف يحصل على الكاب الأمريكي لجودة المختبرات..للمرة الثالثة على التوالي مصدر: قطر عرضت على الدول المقاطعة تشكيل لجنة لتغيير نهج قناة “الجزيرة” راصد جوي: “الصبا” تضرب عدة مناطق بالمملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا! محافظة الحريق تنتج أجود أنواع التمور والخضروات والفواكه الصيفية «الأحيدب» يكشف المسؤول عن التعاقد مع «بعلبكي» في جامعة الحدود الشمالية حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث

راصد جوي: “الصبا” تضرب عدة مناطق بالمملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا!

راصد جوي: “الصبا” تضرب عدة مناطق بالمملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا!
المناطق_متابعات

أكد الراصد الجوي معاذ الأحمدي أن نشاط الرياح الشرقية (الصبا)، وتلاقيها مع الرياح الغربية الرطبة سيعود اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى تجدُّد الحالات الجوية.
وتوقع “الأحمدي” حدوث حالة جوية من عدم الاستقرار وأمطار من غزيرة إلى متوسطة، وقد تتساقط حبات البَرَد، اعتباراً من اليوم وتشتد بداية الأسبوع المقبل على مرتفعات المملكة الجنوبية والغربية والشمالية الغربية،
وتظهر رياح الصبا في منطقة جازان وما جاورها ومنطقة عسير ومحافظة النماص ومنطقة الباحة وتمتد إلى الطائف وغربها ومنطقة مكة المكرّمة، وتصل حتى المدينة المنوّرة وشمالها وغربها، وما يميّز الحالة هو قوة التأثير وأنها طويلة المدى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>