راصد جوي: “الصبا” تضرب عدة مناطق بالمملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا!

أكد الراصد الجوي معاذ الأحمدي أن نشاط الرياح الشرقية (الصبا)، وتلاقيها مع الرياح الغربية الرطبة سيعود اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى تجدُّد الحالات الجوية.

وتوقع “الأحمدي” حدوث حالة جوية من عدم الاستقرار وأمطار من غزيرة إلى متوسطة، وقد تتساقط حبات البَرَد، اعتباراً من اليوم وتشتد بداية الأسبوع المقبل على مرتفعات المملكة الجنوبية والغربية والشمالية الغربية،

وتظهر رياح الصبا في منطقة جازان وما جاورها ومنطقة عسير ومحافظة النماص ومنطقة الباحة وتمتد إلى الطائف وغربها ومنطقة مكة المكرّمة، وتصل حتى المدينة المنوّرة وشمالها وغربها، وما يميّز الحالة هو قوة التأثير وأنها طويلة المدى.