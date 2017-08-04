 مصدر: قطر عرضت على الدول المقاطعة تشكيل لجنة لتغيير نهج قناة “الجزيرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصدر: قطر عرضت على الدول المقاطعة تشكيل لجنة لتغيير نهج قناة “الجزيرة”

مصدر: قطر عرضت على الدول المقاطعة تشكيل لجنة لتغيير نهج قناة “الجزيرة”
المناطق_الرياض

كشف مصدر دبلوماسي، في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز”، وزراء خارجية المملكة، الإمارات، البحرين ومصر، ناقشوا خلال جلستهم الأسبوع الماضي في المنامة ورقة تقدمت بها قطر عبر الكويت إلا أنهم لم يردوا عليها معتبريها ورقة مماطلة فقط.
ووفقاً للمصدر الدبلوماسي فإن الورقة حملت نقاطاً من بينها طرح جديد لقناة “الجزيرة”، يتعلق باستمرارها مع تغير شكلها، وهو ما رُفض شكلاً ومضموناً، لافتاً إلى أن الدول الأربعة رفضت الرد على هذه الورقة، لأنها لا تستحق ذلك على حد قوله.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، إن قطر رغبت من خلال هذه الورقة غير الموقعة من الدوحة من خلال الوسيط الكويتي، في الحصول على رد من الدول الأربعة بأي شكل، سواء بإبداء الموافقة أو الرفض، حتى تتلاعب بالرد كوثيقة، وتستمر في مسلسل المظلومية الذي تتعامل به في العالم الغربي وأوروبا والولايات المتحدة من خلال المراكز التسويقية السياسية التي تدفع لها حملات بملايين الدولارات.
وأوضح المصدر، أن تفاصيل العرض المرفوض الذي ركز على قناة “الجزيرة”، يتعلق بتكوين لجنة من خبراء الإعلام والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع في العالم العربي من خارج الدول الأربعة وقطر، لوضع سياسة تحريرية جديدة للقناة، تراعي حرية الرأي والتعبير، وأن تقوم هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ إدارة القناة للسياسة المتفق عليها لمدة عام.
ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر مرفوض، وأن الدول الأربعة لا تقبل مساومة أو تراخياً في تنفيذ البنود المقدمة لإنهاء الأزمة القطرية.

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