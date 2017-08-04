 محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب

محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب
المناطق_واس

تلقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف ، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب ، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة.

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