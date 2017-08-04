مدني مكة يسيطر على حريق بعمارة وإخلاء 391 من ساكنيها

وقع حادث حريق وذلك في عمارة بحي العزيزية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من سبعة ادوار يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي (391) تم اخلائهم احترازيا نتيجة لكثافة الادخنة عن طريق وحدات الانقاذ في حين جرى اخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية