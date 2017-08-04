 أمير حائل يستقبل أمين المنطقة ويدشن توسعة مشاريع شركة etc | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير حائل يستقبل أمين المنطقة ويدشن توسعة مشاريع شركة etc

أمير حائل يستقبل أمين المنطقة ويدشن توسعة مشاريع شركة etc
المناطق_حائل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتبه في الإمارة أمس الاثنين ، معالي أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس , يرافقه مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية طلال الكود.
ونوه سمو أمير منطقة حائل خلال الاستقبال بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لتطوير الخدمات البلدية في مناطق المملكة, مؤكدا أهمية دور أمانات المناطق في عملية التطوير والرقي بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع الرؤية الطموحة للمملكة.
من جهة أخرى , دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد اليوم مشروعات شركة الاتصالات السعودية STC لتوسعة شبكة الهاتف الجوال بمنطقة حائل ، التي استكمل انجازها هذا العام بمنطقة حائل من خلال زيادة عدد مواقع تغطية شبكات الجوال بنسبة 98% ليرتفع عدد المحطات اللاسلكية إلى 751 موقعا ممولة من شركة الاتصالات السعودية وصندوق الخدمة الشاملة لتوفير خدمات الاتصالات والانترنت في المواقع النائية وغير المربحة اقتصاديا.
كما وقع سموه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إمارة منطقة حائل وشركة الاتصالات السعوديةSTC , التي تهدف لتحويل منطقة حائل إلى منطقة ذكية من خلال تقديم خدمات متقدمة لإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها .
وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصالات و الربط الشبكي وخدمات تقنية المعلومات والخدمات الإدارية ذات العلاقة وتبادل المعلومات المتنوعة لخدمة الوطن والمجتمع .

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