 أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية تطلق برامج تدريبية إدارية لمنسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية تطلق برامج تدريبية إدارية لمنسوبيها

أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية تطلق برامج تدريبية إدارية لمنسوبيها
المناطق_عادل الزهراني

أطلقت أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية وفي خطوة إستباقية 14 برنامجاً تدريبياً تمتلك الشركة حقوقه بالكامل تخص المجالات الإدارية التالية: مهارات التنظيم، أخلاقيات العمل، إدارة الوقت ،خدمة العملاء، مهارات الإتصال، التدريب والتوجيه، الإنتاجية الشخصية، مهارات الإشراف الإداري، حل المشكلات وإتخاذ القرارات، فن تحفيز الموظفين، العمل الجماعي وبناء الفريق، الإدارة الوسطى، القيادة والتأثير، إدارة الإجتماعات، وسوف تكون تلك البرامج في جميع المحطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تبدأ المرحلة الأولى من البرامج يوم الأربعاء الموافق 9/8/2017م إلى يوم السبت الموافق 31/12/2017م، بعدد 74 دورة تدريبية تستوعب 1,355 موظفاً مقسمة على جميع المحطات، وتتضمن محطة جدة وإدارات الشركة بمدينة جدة بمجموع 16 دورة تدريبية وبإستيعابية تبلغ 320 مقعداً، وفي محطة الرياض تم إعتماد 14 دورة تدريبية تستوعب 380 مقعداً، وكذلك في محطة الدمام سوف تقام 9 دورات تدريبية وتبلغ مقاعد التدريب 180 مقعداً، ومجموع الدورات التدربية في محطة المدينة 10 دورات تدريبية بإستيعابية 200 مقعداً، وباقي المحطات الداخلية تم إعتماد 25 دورة تدريبية يُستفاد منها 375 موظفاً.
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الاستاذ/ قايد بن خلف العتيبي: ” أن الشركة تعمل على تطوير الموظفين وتأهيلهم وفق خطط مدروسة وممنهجة، وتم إعتماد هذه البرامج التدريبية ضمن التنمية المستدامة لمنسوبي الشركة وهي تعكس التزام الشركة تجاه منسوبيها”.
ومن جهته، بين مديرعام أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس/أحمد عبدالحفيظ: “أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبتوجيه من الرئيس التنفيذي الاستاذ/ قايد العتيبي حرصت على إمتلاك الحقوق الكاملة لتلك البرامج الإدارية والحقوق الفكرية للارتقاء بموظفي الشركة، وقد تم إطلاق 14 برنامجاً تدريبياً إدارياً تم مراعاة المعايير المعتمدة عالمياً فيها، وتم تقسيم هذه البرامج حسب إحتياج التوجه العام لكل إدارة، واستوعبت جميع المراتب التنظيمية في القطاعات الإدارية”.
وأضاف المهندس عبدالحفيظ: “أن البرامج متاحة لجميع موظفي الشركة الإداريين والتشغيلين وبضوابط بسيطه ومعتمدة من قبل الشركة، وفي نهاية كل برنامج تدريبي سوف يحصل المتدرب على شهادة حضور دورة تدريبية معتمدة من الشركة”.
الجدير بالذكر أن أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية حققت إنجازات نوعية في مجال التدريب حيث بلغ عدد المتدربين في النصف الأول من عام 2017م 5,917 متدرب بمجموع 492 دورة تدريبية

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