دنو موعد الاحتضار .. انطلاقة باهتة وأداء مخجل لمهرجان تمور بريدة !

بداية باهتة وأداء مخجل .. يغلب عليها قل الخبرة وسوء التخطيط ، ظهرت مع انطلاقة مهرجان بريدة للتمور 38 ، الذي بدأ يوم السبت الماضي 13 ذو القعدة ويستمر لمدة 45 يوماً ، رغم الإعلانات المحدودة التي سبقت بداية المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي ، باعتبار مهرجان تمور بريدة أكبر تظاهرة اقتصادية ، انحصرت العمليات التسويقية والترويجية له بلقاء فيديو مع المشغل للمهرجان ! ، والاكتفاء بالعمل على حساب تويتر! ، خلاف ما كان يعمل في السنوات الماضية من حملة إعلانية وإعلامية تسبق المهرجان بمدة كافية ، بالإضافة إلى عمل بروموا وشارة خاصة للمهرجان.

وأبدى عدداً من مختلف شرائح المجتمع امتعاضهم من البداية الهزيلة والباهتة لأكبر مهرجان للتمور في العالم وصل صداه لمختلف الدول ، حيث انتقد عدداً منهم بما ظهر فيه يوم الافتتاح من بداية لا تليق بمهرجان عالمي ، واصفين إياه بالمخجل لعدم بدايته بالشكل الذي يليق به كمهرجان ذو سمعة وشهرة تفردت بها مدينة بريدة عن غيرها ، ولم تكن بداية النسخة الحادية عشر لمهرجان بريدة للتمور لعام 1438هـ إلا عنواناً حقيقاً لاتجاه المهرجان للهاوية ، وإنذار لتلاشي إشعاع هذا المهرجان الذي يرى البعض بدنو موعد الاحتضار بسبب الجهة التي أسندت لها مسؤولية أكبر من حجمها ، بعدما كانت بريدة ومهرجانها علامة مضيئة في سماء الاقتصاد السعودي ، حيث أصبح لريادة تجارة التمور وتسويقها بشكل متطور كل عام في بريدة أثر ملموساً على باقي الأسواق الأخرى بمختلف المناطق مع الفارق الكبير في المساحة والحركة الاقتصادية والريادة.

كما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم مما حصل في انطلاقة المهرجان ، حيث لم يشاهدوا كالمعتاد في السنوات الماضية من حملات دعائية في مختلف الوسائل الإعلامية وفي الشوارع والطرقات ، وعدم جاهزية أغلب المرافق للمهرجان متمثلة بخيمة التجزئة ، مما حد بالباعة البيع بطرق عشوائية ، بالإضافة إلى عدم جاهزية فعالية ظلال النخيل والتي أعلن عنها أنها ستكون جاهزة مع بداية المهرجان! ، كما أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي أعلن عن بدايتها يوم 13 ذو القعدة بمنتزه الملك عبدالله الوطني لم تجهز بعد وتستقبل الزوار ، حيث لا زال العمل جاري على تجهيزها.

وتداولت العديد من التعليقات المنتقدة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي لبداية مهرجان بريدة للتمور ، والتركيز على نشر أخبار ضبطيات المبيدات بمنتج التمور ، حيث أشارت بعض التدوينات الى بهتان وغياب غير مسبوق للاهتمام الإعلامي والإعلاني بالمهرجان ، ومن بين الانتقاد والملاحظات أثارت إحدى التدوينات وجوب تدخل إمارة المنطقة بسبب ما ظهر به المهرجان منذ بداية أول يوم ، وأبدى عدداً من العاملين بسوق التمور استيائهم تجاه منظمي المهرجان ، لانقطاع الكهرباء “الإنارة” في أول ليلة لبداية المهرجان ، بسبب ما وصفوه بسوء التنظيم ، لم يراع معه القائمون عليه أهمية المهرجان ومكانته.

التويجري: سوق التمور قائم بلا مهرجان ولا يمكن إدارته بيروقراطياً

وأوضح عبدالعزيز التويجري أحد أكبر تجار التمور ومدير مصنع هضيم للتمور ، أن حركة السوق بمدينة التمور ببريدة هي بحد ذاتها مهرجان دون أي تنظيم ، وما يقام من تنظيم يجب أن يكون معززاً للسوق ، لافتاً إلى سوق التمور ببريدة يعد الأضخم في العالم ، ويحتاج إلى عمل 360 يوم استعداداً له.

وقال التويجري: جهود الأمانة تذكر فتشكر ، لكن ما يقدم للمهرجان أقل من حجمه ، وسعدنا بإيجاد مدينة للتمور ، لنكتشف أن كل عام تقل مساحتها اقتطاعاً لسوق ما ! ، فالمدينة تحتاج إلى توسعة وعمل احترافي كبير يتمثل في دقة التنظيم والخدمات اللوجستية ومركز للبيع الإلكتروني ، وأضاف: أنا مع تشكيل لجنة دائمة تعمل على مدار العام وليس بأيام قليلة ، بهدف التطوير والتنظيم وإدارة المهرجان ، ولا تكون قائمة على أشخاص متبرعين ، وإنما على عمل احترافي تشارك فيه القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار التويجري إلى أن وجود 8 ملايين نخلة و 35% من سكان منطقة القصيم يعملون بزراعة النخيل رقم مهم يحتاج إلى اهتمام أكبر ، مؤكداً أنه إذا لم يتدارك الأمر سنعاني من سنوات قادمة.

وبين التويجري أن هذا العام امتداد لسنوات سابقة من الاستعداد المتأخر ، فالحل أن يكون هناك استعداد مبكر وتشكيل لجان وإعطاء شركة احترافية تنظيم المهرجان وفق شروط معينة تضمن احترافية الأداء وإدارته من قبل مختصين يعلمون خفايا السوق وأن لا يظهر بهذا المظهر الذي لا يليق به منذ الوهلة الأولى ، كما أنه لا يمكن إدارته بيروقراطياً.

النقيدان: انطلاقة مهرجان تمور بريدة لم تكن قوية لكن لا زلنا في البداية

“المناطق” تواصلت مع المدير التنفيذي لمهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان ، لمعرفة رأي المنظمين بوضوح حول عدة تساؤلات ، حيث أجاب الدكتور النقيدان على سؤال المناطق حول عدم بداية المهرجان مثل السنوات الماضية بقوة الدعاية والإعلان والإعلام والتسويق والتي تسبق انطلاقة المهرجان بمدة كافية ، قائلاً: “اتفق معكم إلى حد ما ، لكننا لا زلنا نعمل على التحضير للمهرجان ، ولا زلنا في البداية ، وعادة السوق يبدأ قبل أن انطلاقة المهرجان ، والمشغل للمهرجان ستكتمل حملته الإعلانية على الجسور في الطرقات بعد يومين”.

وأشار النقيدان إلى أن هناك فعاليات جديدة لأول مرة تقام بالمهرجانات عموماً ، سيشهدها مهرجان تمور بريدة ، لافتاً إلى أن ما يخص فعالية ظلال النخيل لا زال العمل جاري على تجهيزها ويوم “الثلاثاء 16 ذو القعدة” سيكون هناك تشغيل تجريبي للموقع ، مشيراً إلى أن خيمة التجزئة موجودة هذا العام ولا زلنا على تجهيزها وتركيبها وستكون لجمعية منتجي التمور ، لاستيعاب أكبر عدد من المزارعين والبائعين من الشباب ولازلنا في بداية المهرجان ، مشيراً إلى أن مساحة الخيمة 2000 متر وهي لأول مرة تقام بهذه المساحة لوجود مبادرات عدة هذا العام ، لافتاً إلى أن هذا العام ستنقل التمور من المهرجان إلى المشتري بالمجان ، بالإضافة إلى وجود عربات لكبار السن للتجول داخل أروقة السوق ، كما تم إيجاد ساحة جديدة تستوعب 1200 سيارة لأول مرة ، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الجوائز والفعاليات الخاصة بالطفل والأسرة والسحب على سيارات كجوائز للزوار.