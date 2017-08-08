الموضوع: مناجم الوطن” برنامج تدريبي بنادي فطن الصيفي للبنات بحقل

نفذ نادي فطن النوعي الصيفي للبنات بـمحافظة حقل بالتعاون مع جمعية المتقاعدين أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان “مناجم الوطن”، وذلك بمقر النادي بالثانوية الثانية بحقل بحضور منسقة برنامج فطن بمنطقة تبوك ابتسام الحمودي وعدد من الأمهات وشاركت رئيسة شؤون تعليم البنات بمكتب تعليم حقل صباح الشامان والمشرفة التربوية فاطمة العمراني في اللقاء المفتوح وحلقات النقاش التثقيفية والورش التدريبية لهذا البرنامج وأوضحت قائدة نادي فطن النوعي الصيفي للبنات بمحافظة حقل فدوى البراهيمي أن البرنامج استهدف طالبات المرحلة الثانوية والجامعية، بهدف تنمية مهاراتهن الشخصية والاجتماعية، والاستفادة من خبرات المتقاعدات بالمحافظة، وربط الأجيال ببعضها بالتأكيد على حسن التعامل واحترام الكبار، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي في تطبيقات البرنامج التدريبية.

إلى ذلك تتواصل فعاليات ومناشط النادي اليومية في المجال الثقافي والاجتماعي والترفيهي والتطوعي والرياضي والتي تستمر حتى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري بمقر الثانوية الثانية بمحافظة حقل ويشهد النادي إقبالاً كبيراً من الطالبات من جميع المراحل التعليمية.